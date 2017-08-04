Diğer
Kategoriler

Demiri bile eriten sıcaklar onlara vız geliyor

Hava sıcaklarının yüksek seyrettiği bugünlerde demir işçileri 1200 derecede ekmek parası kazanıyor. Isıtılan demiri tarım aletlerinde kullanacak hale getiren işçiler, sıcak havalardan şikayet etmezken, kış şartlarında işlerinin daha zor olduğunu kaydetti.

Demiri bile eriten sıcaklar onlara vız geliyor

04 Ağustos 2017 09:46

Balıkesir'de hurda demirleri ısıtarak tarım aletleri yapımında kullanan demir işçileri sıcaktan yana sıkıntı yaşamıyor. 50 derecelik ortamda 1200 derecelik alev kazanlarının içinde demiri ısıtarak şekil veren işçiler, kışın soğuk havalarda terli olarak dışarı çıkınca hasta olduklarını, bu yüzden kışın işlerinin daha zor olduğunu söyledi. Ferforje işi yapan Sebahattin Demirbozan, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini, ancak kendi çalışma ortamlarının sıcaklığına da alıştıklarını kaydetti. Demirbozan, "Yıllardır ferforje işi ile uğraşıyoruz. Sıcak ocağın karşısında ter döküyoruz. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Hava sıcaklıkları yüksek ama işlerimiz sıkışık olduğu için devam ediyoruz. Sıcağa alıştık artık. Havanın aşırı sıcak olduğu zamanlarda mola veriyoruz" dedi.

25 yıldır demir işçiliği yaptığını kaydeden Hayati Yöntem, "Geri dönüşüm işleri yaparak tarım aletleri üretiyoruz. 25 yıldır bu işin içindeyim. Demiri ısıtıyor ve daha sonradan işleme alıyoruz. Isıtma işlemi 1200 derecede oluyor. İçerisinin sıcaklığı da 50 derece civarında. Uzun zamandır bu işi yaptığımız için artık bize zor gelmiyor. Havanın sıcak olması bize bir şey ifade etmiyor. Tam aksine kışın bizim işimiz daha zor oluyor. İçeride terleyip dışarıya çıktığımızda hasta oluyoruz" şeklinde konuştu.

İşçi Kadir Öztürk, ise "Ben de 15 yıldır çalışıyorum. Çalışma şartlarımız oldukça zor, ancak vücut alıştı. Hurda makasları işleme alıp römorklarda kullanıyoruz. Havanın sıcaklığı bizi etkilemiyor" dedi.
Demir işçileri hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bugünlerde mola zamanlarında serinlemek için dışarı çıktıklarını söyledi. 

Bahadır Demirçeviren - Otağ Fırıncıoğulları

Etiketler: demir, sıcaklık


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!