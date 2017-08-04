Demiri bile eriten sıcaklar onlara vız geliyor

Balıkesir'de hurda demirleri ısıtarak tarım aletleri yapımında kullanan demir işçileri sıcaktan yana sıkıntı yaşamıyor. 50 derecelik ortamda 1200 derecelik alev kazanlarının içinde demiri ısıtarak şekil veren işçiler, kışın soğuk havalarda terli olarak dışarı çıkınca hasta olduklarını, bu yüzden kışın işlerinin daha zor olduğunu söyledi. Ferforje işi yapan Sebahattin Demirbozan, hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiğini, ancak kendi çalışma ortamlarının sıcaklığına da alıştıklarını kaydetti. Demirbozan, "Yıllardır ferforje işi ile uğraşıyoruz. Sıcak ocağın karşısında ter döküyoruz. 15 yıldır bu işi yapıyoruz. Hava sıcaklıkları yüksek ama işlerimiz sıkışık olduğu için devam ediyoruz. Sıcağa alıştık artık. Havanın aşırı sıcak olduğu zamanlarda mola veriyoruz" dedi.

25 yıldır demir işçiliği yaptığını kaydeden Hayati Yöntem, "Geri dönüşüm işleri yaparak tarım aletleri üretiyoruz. 25 yıldır bu işin içindeyim. Demiri ısıtıyor ve daha sonradan işleme alıyoruz. Isıtma işlemi 1200 derecede oluyor. İçerisinin sıcaklığı da 50 derece civarında. Uzun zamandır bu işi yaptığımız için artık bize zor gelmiyor. Havanın sıcak olması bize bir şey ifade etmiyor. Tam aksine kışın bizim işimiz daha zor oluyor. İçeride terleyip dışarıya çıktığımızda hasta oluyoruz" şeklinde konuştu.

İşçi Kadir Öztürk, ise "Ben de 15 yıldır çalışıyorum. Çalışma şartlarımız oldukça zor, ancak vücut alıştı. Hurda makasları işleme alıp römorklarda kullanıyoruz. Havanın sıcaklığı bizi etkilemiyor" dedi.

Demir işçileri hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı bugünlerde mola zamanlarında serinlemek için dışarı çıktıklarını söyledi.

Bahadır Demirçeviren - Otağ Fırıncıoğulları