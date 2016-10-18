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Demirkol: Devlet güvencesi önemli

Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal döneminde basketbol şubesinden sorumlu olan Necati Demirkol, “Galatasaray’ın Riva ve Florya arazileri için Emlak Konut ile işbirliği içinde olması her iki tarafın da hayrına. Bu projenin altından kalkacak çok az kurum bulunur. Arkasında devlet güvencesi olması camiayı rahatlatacak” dedi.

Demirkol: Devlet güvencesi önemli

18 Ekim 2016 13:43

Galatasaray'da eski başkan Ünal Aysal döneminde basketbol şubesinden sorumlu olan Necati Demirkol, Riva-Florya projesini SABAH için yorumladı. İşte açıklamaları: "Aklı-selim her Galatasaraylı sadece sportif başarıları değil kulübün assetlerini de (değerli mal varlığı) yakından takip etmeli. Riva, Florya ile birlikte hep gündemdeydi. Yumurta kapıya dayandı. Borç ekonomisini yönetmek zor. Sürdürebilir başarılar, doğru ekonomi ve mali bağımsızlıkla gelir. Bizim bu borçlardan kurtulmamız için Riva'yı değerlendirmemiz lazım."

FLORYA EN PAHALI ANTRENMAN TESİSİ
Demirkol sözlerine şöyle devam etti: "Galatasaray'ın Emlak Konut ile işbirliği içinde olması her iki tarafın da hayrına. Bu projenin altından kalkacak çok az kurum bulunur. Tenkit etmek kolay ama bunun imarı var, planı var, projesi var, bürokrasisi var. Arkasında devlet güvencesi olması camiayı rahatlatacak. Emlak Konut'la çabuk yol kat edilir. Florya'ya gelirsek, belki de dünyanın en pahalı antrenman yapılan tesisi. Bu arazi değerlendirilmeli. Florya'dan Arena'ya ulaşımın zorluğunu düşünürsek yeni bir yer gerekli."

CUMHURBAŞKANIMIZIN HİMAYESİNDE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TT Arena'nın yanına yapılacak olan spor salonu projesiyle yakından ilgilendiğinin altını çizen eski yönetici Necati Demirkol şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanı'nın eski sporcu olması ve kulüplerle ilgilenip tesisleşmeye önem vermesi hepimizin malumu. Arena'ya yapılacak yeni kapalı spor salonu ve devletle olan sorunların çözümü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde... Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işlerin çabuklaşması bizim menfaatimize."

Sabah gazetesi

Etiketler: galatasaray, Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Necati Demirkol, Necati Demirkol


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