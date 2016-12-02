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Demirköprü Barajı’nda 60 kiloluk yayın yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Baraj gölünde balıkçılar tarafından 1 metre 87 santimetre boyunda ve 60 kilogram ağırlığın da yayın balığı yakalandı.

Demirköprü Barajında 60 kiloluk yayın yakalandı

02 Aralık 2016 18:36

Demirköprü Baraj gölünde balıkçı Nebi Doğan tarafından yakalanan 60 kilogram ağırlığındaki yayın balığı ise ilçede bulunan bir balıkçı da satışa çıkarıldı. Kayalar Balıkçılık isimli işyeri sahibi İbrahim Hemitli, 1 metre 87 santimetre boyundaki yayın balığının kilogramının 20 liradan satışa çıkarıldığını söyledi. Yayın balıklarına pazarda ilginin yoğun olduğunu belirten Hemitli, “Bu büyüklükteki yayın balıkları ise kolay kolay yakalanmıyor. Yayın balıkları etçil olmalarından dolayı sürekli büyüyen bir balık türü” dedi.

Hemitli, Bölgede yakalanan bu büyüklükteki yayın balıklarının ise özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük illerdeki restoranlardan yoğun talep gördüğünü sözlerine ekledi. 

Behzat Akcan

Etiketler: 60 kiloluk yayın, Demirköprü Barajı


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