Diğer
Kategoriler

Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor

Demirören ailesi, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in vefatı nedeniyle taziye ziyaretlerini kabul ediyor.

Demirören ailesi taziyeleri kabul ediyor

09 Haziran 2018 13:21

Dün hayatını kaybeden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören’in Anadolu Hisarı’ndaki yalısında taziye ziyaretleri devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren Demirören ailesini çok sayıda kişi ziyaret etti. Eski UEFA As Başkanı Şenes Erzik, iş kadını Demet Sabancı, Gazeteci-Yazar Sedat Ergin, Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül, Emine Sabancı Kamışlı ve Şevket Sabancı da Demirören ailesine ziyarette bulunarak, taziylerini iletti. 

Ziyaretinin ardından konuttan ayrılan Şevket Sabancı’ya Erdoğan Demirören’in oğlu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören’in eşlik ettiği görüldü.
(Gamze Erdemir - Metin Başar/İHA) 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç