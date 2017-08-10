Demirören: 'Tazminat konusunda hocamızla bir araya geleceğiz'

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, katıldığı bir televizyon programında birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Bu yasanın bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor"

Ankara'da bugün katıldığı sporda şiddet zirvesiyle ilgili bilgiler veren Demirören, "Öncelikle üç bakanımıza da gönülden teşekkür ediyorum. Senelerdir olması gereken toplantıyı bugün yapabildik. 3 bakanımız federasyon başkanlarının görüşlerini alarak yola çıktı. Bugün futboldaki şiddeti konuşmadık; spordaki şiddeti konuştuk. Olayların birikimini konuştuk. Bu konuşmada aslında çıkan yasamız yeterli. Çok az bir oynama gerekiyor. Bakanlarımızın dediği gibi statların çevresi genişlemesi. Bu yasa sadece taraftarlara uygulanıyorsa olmaz. Eğer bir başkan, bir başkanı dövdüyse ve af gördüyse olmaz. Bunun için sağ olsunlar bakanlarımız ve genel müdürümüz orta yolu bulduk. Bu yasanın bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Bugün konuşulan konulardan birisi budur. Belediye başkanlarımız bir takımın başkanı gibi hareket ediyorlar. Bu takımlara avantaj sağlıyor. İnşallah bunun önüne geçilecek. Futbol bir tiyatro, bir sahne oyunu, bir eğlence... Bu eğlenceden faydalanmamız lazım. TFF eleştirildi; doğru. Ama TFF'nin görevi organizasyonu yapmak. Güvenlik bizimle alakalı değil. Biz sadece olması gereken güvenlik elemanlarının adetlerini masaya koyarız. Samsun'daki maçta bin 500 güvenlik elemanı vardı. Bunları görerek bu taleplerde bulunduk. Burada hatalı kim diye aramamak lazım. Bunun nasıl düzeltileceğini düşünmemiz lazım. Spor olarak yeni sezona giriyoruz. Bu nasıl düzelir? Bu yasanın adli tarafında uygulanması gerekiyor" dedi.

"Kupa finallerinde e-bilet uygulanacak"

Demirören, bundan sonraki kupa finallerinde e-bilet uygulanacağını da açıklayarak şunları söyledi:

"Bundan sonraki kupa finallerinde e-bilet uygulanacak. Ancak bizim bu maçta kestiğimiz biletler TC kimlik numarasına göre kesildi. Sadece e-bilet uygulaması yoktu. Zaten yakalanan 4 kişi de bu sebepten dolayı bulundu. Biz TFF olarak bütün görevlerimizi yaptık. 6222 sayılı yasanın uygulanmasında kararlılık göreceğiz. Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. Geçmişteki programlarıma bakarsanız bunu hep söyledim. Herkese bu yasanın uygulanması için çağrıda bulundum. Başkanların beyanatları futbolu geriyor; medyanın yazdıkları geriyor. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Hemfikirsek bu cezaların uygulanması gerekiyor.

Bugün Samsun'daki maç için cezalar açıklandı. TFF kurallarla yönetiliyor. Bu kuralların içinde hukuk da var. Hukukun maddeleri belli. Eğer ortamı gerecek beyanatlar verirseniz ceza alırsınız. Taraftar olarak taşkınlık yaparsanız ceza alırsınız. Ama bizim verdiğimiz cezalar kurulların verdiği cezalardır. Bunun yönetim kurulumuzla alakası yok. Buna hukukçular talimatlara göre ceza verir. Hiçbir yöneticinin cezayı belirleme lüksü yok. Yarın bu koltuklardan hepimiz gideceğiz. Bu talimatları verdiysek bunun altından kalkamayız. Soyadlarımıza bu lekeyi getiremeyiz. Disiplin Kurulu bir karar verir; Tahkim hukuken bakar ve karar verir. Her kurul kendi, özel olarak işler. Cezaları ben de sizinle birlikte öğreniyorum. Hakemleri açıklandıktan sonra öğreniyorum. Eski düzeni unutun. Dışarıdan müdahale etmek isteyenler bu eleştirileri yapanlar."

"Biz kuralı uygulamak zorundayız"

"Samsun'a gitmeyip, kombine alan taraftarlar PFDK'nın ceza kararı sonrası mağdur olduklarını söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Demirören, şöyle cevap verdi:

"Bu olayları çıkartanları emniyetimiz yakaladı. İsimler belli. Maça gidemeyen kişiler; bu kişilere dava açsınlar. Onlar yüzünden olaya karışmayan evinde oturan taraftarlar maça gidemiyor. Biz kuralı uygulamak zorundayız. Bu isimlere dava açsınlar. Veya bu taraftarı getirenlere dava açsınlar. Eskiden bütün statlara ceza veriliyordu biz cezaları düşürdük kademe kademe 80 kişilik tribünde 10 kişi küfür ediyorsa 70 kişi onları sustursun.

Spor bakanımız bir şey söyledi. Biz 2024'e adayız. En güçlü aday biziz. Bu olaylar UEFA veya Almanya'nın eline geçip her yerde kullanılıyor. Stada verilen zararı geçin; ülkeye de zarar veriyorsunuz. Türk futbolu, Avrupa'da en çok takip edilen futbollardan birisi. Temsilciler Kurulu'na UEFA'dan 4 tane örnek gösterdiler. 2'si Türkiye'den Maalesef bunlar oluyor."

Bu işin son adımı tekrar demir parmaklıkları stada getirmek olur"

"Sayın Başkan, bu olayların siyasi yönü olduğu konusunda iddialar hakkında neler söylersiniz?" sorusuna ise Demirören, "Mesela Antalya'da e-bilet vardı. Bu maçlarda da TC kimlik ile satıldı. Bunun içinde provokatörler var. Siyasi olaylarla tribünlerin içine girenler var. Bu isimler belli. Masum taraftarlarımızın bunlara uymaması lazım; engellemesi lazım. Türkiye bir süreçten geçiyor. FETÖ ile kavga ediyoruz. Kavga ederken oyunlara gelmememiz lazım. TFF olarak yapılan her hareketin cezası yazılı; buna göre hareket ediyoruz. Amaç huzuru bozmak. Türkiye'de 2 önemli mevzu var. Siyaset ve futbol. En huzur bozulmaması gereken yer futbol. Ama buna istemeyerek de olsa alet olanlar var. Futbol bir şov. Biz değerimizi 600 milyon dolara sattık. Biz 5 sene sonra 800 milyon dolara çıkarmak istiyoruz bu rakamı 3 bakanımıza da çok teşekkür ediyorum. Futbol ve spor adına çok önemli bir adım atıldı bugün. Bugün toplantıda federasyon başkanlarının görüntülerini aldılar. Spor medyasındaki kişilere bu cezaların uygulanması gerektiğini belirttik. 6222'deki cezaların artırılması yönünde talepte bulunduk. Ertelensin istemiyoruz. Sayın Adalet Bakanımız olumlu baktı. Savcılarımız ve hakimlerimizle de toplantı yapacağız anladığım kadarıyla. Çünkü Türk futbolu 1 tane Biz futbol sahasını konuşuyoruz. Futbol sahasına gelirken tabancayla, baltayla geliyorlar. Bugün bir karar daha alındı. Takım taraftarları şehrinden çıkarken aranacaklar ve bütün yolu öyle gelecekler. Bu işin son adımı tekrar demir parmaklıkları stada getirmek olur ki bunu kesinlikle istemiyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta Terim'le bir araya geleceğiz"

Fatih Terim'e emeklerinden dolayı teşekkür eden TFF Başkanı, "Önümüzdeki hafta bir araya geleceğiz. Yönetim kurulunda yapılan konuşmaları değerlendirip bir karar vereceğiz. Hocamızla ayrılmamız gerektiğine inandığımız için yönetim kurulu ile birlikte böyle bir karar aldık... Biz hocamızla konuşarak, anlaşarak ayrıldık. Ona ayrılmamız gerektiğini anlatarak ayrıldık. Anlaşarak ayrıldık dediğimiz o zaten. Tazminat konusunda kendisiyle konuşacağız, ona göre bir değerlendirme yapacağız" dedi.

"Lucescu'nun mukavelesinde tazminat maddesi yok"

Mili Takım için Şenol GÜneş ile dört maç için görüştüklerini vurgulayan Demirören, "Fikret Orman'dan izin almamız gerekiyordu. Fikret Orman da bu milli bir dava diyerek görüşmeye sıcak baktı. Çalıştığı takıma zarar vermeyecekse çalışmak istedik. Takıma zarar verebileceğine inandığı için kabul etmedi. Kulüp çalıştıran başka bir teknik adamla görüşmeyi istemedik. 13 senedir herkesin getirmek istediği Lucescu'ya gittik. Şenol hocadan cevap aldıktan sonra Sayın Lucescu'yu aradım. Galatasaray'ı kabul etmediğini söyledi ve anlaştık. Mircea Lucescu ile mukavelemizde tazminat maddesi yok, o da bilinsin" ifadelerini kullandı.

"Arda bana göre doğru olmayan bir karardan vazgeçmesi lazım"

Arda Turan'a A Milli Takım'ın kapılarının açık olduğunu da söyleyen Yıldırım Demirören, "Arda kaptanımıza idari ceza vermiştik. Süresiz kadro dışı değildir. Arda kaptanımız milli takımı bıraktığına dair karar aldı. Sayın hocamızın söylediği gibi, Milli Takım'ın Arda'ya teknik olarak ihtiyacı var. Bütün iş Arda kaptanımızda. Bana göre doğru olmayan bir karardan vazgeçmesi lazım. Arda'ya kapı kapanmadı. Arda kendi karar aldı."

"Dursun Özbek'e tebrik

Kulüpler Birliği Başkanlığı'na seçilen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i tebrik eden Yıldırım, video hakem uygulamasıyla ilgili ise şunları söyledi:

"Ben futbolda teknolojiye karşıyım. Futbolun zevki, hata. Futbol hata oyunu olduğu için çok seviliyor. Futbolda Türk toplumunda VAR bu nasıl karşılanır çok iyi düşünmek lazım. Almanya'da, İngiltere, İtalya'da bu sene başlıyor. Başladığına göre bir ihtiyaç."