Demirspor tesislerinde ADS Store açıldı

Lisanslı ürünlerin kalıcı gelir anlamında büyük önem taşıdığını belirten Adana Demirspor Kulübü Reklam ve Sponsorluk Sorumlusu Ümit Onatça, “Kulübümüze kalıcı gelir anlamında bir adım attık ve antrenman yaptığımız tesislerde Adana Demirspor Kulübüne ait ADS Store mağazasını faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Taraftarlarımız hem antrenmanı izleyecek hem de kulübünün lisanslı ürününü alarak kulübüne destek olmuş olacak” dedi.

Adana Demirspor’un bu sezon giyeceği formaların satışı tanıtımı için, futbolcular Yiğitcan Erdoğan, Atabey Çiçek, Ndip Tambe ,Theo Mendy ve Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla Adana Demirspor Tesisleri’nde gerçekleşti.

Adana Demirspor lisanslı ürünlerinin çok yakın zamanda internet sitesinden de satışa sunulacağı belirtildi.