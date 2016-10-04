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Demirtaş: Darbe gerçekleşseydi kim Bakan olacaktı, kim Başbakan olacaktı?

Halkların Demokratik Partisi Eş başkanı Selahattin Demirtaş, “Darbe gerçekleşseydi kim Bakan olacaktı, kim Başbakan olacaktı, Vali olacak kimlerdi niye bunu açıklamıyorsun” dedi.

Demirtaş: Darbe gerçekleşseydi kim Bakan olacaktı, kim Başbakan olacaktı?

04 Ekim 2016 14:59

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, partisinin grup toplantısında konuştu. Olağanüstü Hal'in 90 gün daha uzatılmasına da değinen Demirtaş şunları ifade etti:

“6 ay daha OHAL’e dayanarak mı hayatta kalacaksın. Oda bitecek. Zor gücün sopa olmazsa ayakta duramıyorsun. Zor gücü, cop gücü olmazsa orada duramayacaklarını biliyorlar, medyaya dönük kapatmanın nedeni budur. Önüne gelen bunları kandırdı, giden kandırdı. Bir tek biz kandıramadık. Suçlu kim gariban öğretmenler, doktorlar. Darbe ile mücadele ediyoruz altında bizlerle mücadele ediyorlar. Ortada darbe ile mücadele yok. Nerede bunun siyasi ayağı. Darbe gerçekleşseydi kim Bakan olacaktı, kim Başbakan olacaktı, Vali olacak kimlerdi niye bunu açıklamıyorsun. AK Parti içinde darbeyi haber alan ve darbe içinde olan kaç vekil var, niye açıklamıyorsun. İş garibana gelince aslan kesiliyorsun. Türkiye tarihinin en büyük kumpası ile karşı karşıyayız. Darbe içinde darbe ile karşı karşıyayız".

“Darbe senaryo değil hakikat" diyen Demirtaş şunları kaydetti:
"Buna karşı alınan tedbir büyük senaryo. Buna muhalefet alet oldu. O'nun sarayında biz yokuz onlar var. Yenikapı'da biz yokuz onlar var. AKP’lilerin dokunulmazlığını kaldır. Bize dava açmak kolay. Kaç vatan haini var içinizde. Ey AK partililer, ey Cumhurbaşkanı. Niye açıklamıyorsunuz. Bir kişi yok muydu ya? Bunların hepsi memleketin başına çorap örme operasyonudur. 32 bin kişi tutuklu şuanda. 32 bin kişiyi tek dosyada birleştirmeye çalışıyorlar bu ne demek? Cezalandırmayacağız demek. 32 bin sanıklı dosya mı olur“.
 

Etiketler: Selahattin Demirtaş


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