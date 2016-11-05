Diyarbakır’da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş akşam saatlerinde Diyarbakır’dan havalanan uçakla, önce Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’ne getirildi. Burada kendisi gibi tutuklanan Eş Başkan Figen Yüksekdağ’ın Kocaeli F Tipi Cezaevi’ne nakledilmesinin ardından askeri helikopter ile Edirne’ye sevk edilen Selahattin Demirtaş’ı taşıyan helikopter, yoğun güvenlik önlemleriyle Edirne’de bulunan spor kompleksine indi. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun güvenlik önlemiyle helikopterden indirilen Selahattin Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi’ne götürüldü.

Demirtaş’ın ilk gece tek kişilik hücreye alındığı öğrenildi.

Ergin Yıldız - Turgay Balcı