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Demirtaş hakkında ‘Hükümeti aşağılamaktan’ dava

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında, “Hükümeti alenen aşağılama” suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Demirtaş hakkında Hükümeti aşağılamaktan dava

16 Ekim 2016 12:35

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 8 Eylül 2015'te yaptığı konuşma nedeniyle başlattığı soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Diyarbakır 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Demirtaş'ın, Diyarbakır Havalimanı’nda bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na atıfta bulunarak, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağıladığı” suçunun tespit edildiği belirtilerek, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, Demirtaş'ın hapis cezası alması halinde TCK 53/1 maddesi gereğince “Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması” da talep edildi.
Demirtaş, soruşturma çerçevesinde ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı’na çağrılmış ancak ifade vermeye gitmemişti. 

Etiketler: dava açıldı, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, hapis istemi, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hükümeti alenen aşağılama suçu


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