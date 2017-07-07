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Demirtaş, kelepçelerle mahkemeye çıkmak istemedi

Eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demiştaş, kelepçeli bir şekilde mahkemeye gelmek istemediği gerekçesiyle hakim karşısına çıkmadı.

Demirtaş, kelepçelerle mahkemeye çıkmak istemedi

07 Temmuz 2017 11:02

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kelepçe takılmak istenmesi gerekçesiyle hakim karşısına çıkmadı. Yaklaşık 40 avukat da alkış ve sloganlar eşliğinde durumu protesto ederek salonu terk etti.
Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen bir festivalde yaptığı konuşmada “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, TBMM'yi, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak”tan yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Ankara Adliyesi'nde görülecek duruşmaya bizzat katılma talebinde bulunmuş, mahkeme Demirtaş'ın bu talebini 30 Haziran 2017 tarihinde kabul etmişti. Demirtaş, sabaha karşı saat 03.40'ta duruşma için Ankara'ya getirilmek üzere tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde servis aracında kendisine kelepçe takılmak istenmesi üzerine Jandarma Bölük Komutanı ve nöbetçi müdür ile bir görüşme yaptı. Görüşmede halen milletvekili olduğunu ve dokunulmazlığının devam ettiğini belirten Demirtaş'ın kelepçe takılması halinde duruşmaya gitmeyeceğini ifade ettiği öğrenildi. Jandarma Bölük Komutanının kelepçesiz götüremeyeceklerini belirtmesi üzerine Demirtaş duruşmaya katılmayı reddederek hakim karşısına çıkmadı ve saat 04.10'da kaldığı koğuşa geri götürüldü.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma ise müdafi savunmalarıyla devam etti. Duruşmanın kayıt altına alınması için Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'ni (SEGBİS) açtıran Hakim Dilek Bengi, Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman'a söz verdi. Avukat Karaman, müvekkili Demirtaş'ın duruşmaya gelmemesi ile ilgili, "Bu kelepçe uzun zamandır takılı ve giderek sıkılaştırılıyor. Biz bu durumu protesto ederek salonu terk edeceğiz" dedi. Karaman'ın konuşmasının ardından salondaki seyirciler ve yaklaşık 40 avukat alkış ve sloganlar eşliğinde salonu terk etti. Salonun boşalmasının ardından SEGBİS'i kapattıran Hakim Bengi, ara kararını açıkladı. Bengi, sanığın esas hakkındaki savunmasını SEGBİS ile yapması için Edirne F Tipi Cezaevi'ne müzekkere yazılmasına ve TBMM tarafından mahkemeye gönderilen 28 Temmuz 2015 tarihli HDP Grup Toplantısı'na ilişkin DVD'nin bilirkişi tarafından incelenmesine karar verdi. Duruşma 24 Kasım 2017 tarihine ertelendi.  

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