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Demirtaş Rotary Kulübü'nden Behiç Ak’a meslek hizmet ödülü

Demirtaş Rotary Kulübü bu yılki ‘Meslek Hizmet Ödülü'nü karikatürist Behiç Ak’a verdi.

Demirtaş Rotary Kulübünden Behiç Aka meslek hizmet ödülü

08 Şubat 2017 18:58

Geçen hafta Kültürpark Clup Altınceylan'da düzenlenen gecede verilen ödüle Demirtaş Rotary Kulübü üyeleri büyük ilgi gösterdi. Demirtaş Rotary Kulübü Başkanı Aykut Erpamukçu, Behiç Ak'ın dünyanın birçok ülkesinde tanındığını ve mizahın ustası olarak bilindiğini söyledi. Erpamukçu, Behiç Ak'ın Yıldız Üniversitesi ve İTÜ'de mimarlık öğrenimi gördüğünü ve 1982’den beri karikatür çizdiğini hatırlattı.

Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı İsmail Rodoplu'da gecede yaptığı konuşmada içinde bulundukları hizmet yılında kültür sanat ve cumhuriyet kazanımları konularındaki çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi. İsmail Rodoplu, 2440. Bölge Federasyonu bünyesindeki 65 kulübün farklı çalışmaya imza attığını belirterek, "Rotary insanlığa hizmet eder başlığı altında çalışmalarımız sürüyor. Bu çalışmaları yaparken topluma katkı yapan değerli insanlara da Meslek Hizmet Ödülleri vermekteyiz. Behiç Ak'ı yürekten kutluyorum" dedi. 

Etiketler: Demirtaş Rotary Kulübü, karikatürist Behiç Ak, Meslek Hizmet Ödülü


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