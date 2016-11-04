HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Demirtaş, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Demirtaş, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Demirtaş’ın merkez Bağlar ilçesindeki emniyet yerleşkesine bomba yüklü araçla yapılan saldırının ardından adliyeye sevk edildiği ileri sürüldü.

Öte yandan, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise ifadeleri alınmak üzere Ankara'dan özel uçakla Diyarbakır'a getirildi.