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Demirtaş, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

Diyarbakır’da gece saatlerinde gözaltına alınan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sabah saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Demirtaş, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi

04 Kasım 2016 09:45

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde, gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesindeki evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Demirtaş, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Demirtaş, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Demirtaş’ın merkez Bağlar ilçesindeki emniyet yerleşkesine bomba yüklü araçla yapılan saldırının ardından adliyeye sevk edildiği ileri sürüldü.

Öte yandan, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise ifadeleri alınmak üzere Ankara'dan özel uçakla Diyarbakır'a getirildi.  

Etiketler: adliyeye sevk edildi, Selahattin Demirtaş


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