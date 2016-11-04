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Demirtaş, Yüksekdağ ve 9 HDP'li vekil gözaltına alındı

HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve 9 milletvekili gözaltına alındı.

Demirtaş, Yüksekdağ ve 9 HDPli vekil gözaltına alındı

04 Kasım 2016 07:20
Demirtaş, Yüksekdağ ve 9 HDP'li vekil gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6-8 Ekim Kobani olayları ve PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Karar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Demirtaş'ın merkez Kayapınar ilçesi 75 metre yol üzerinde bulunan evine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Demirtaş, ifadesi alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Demirtaş'ın yanı sıra, terör soruşturması nedeniyle haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP milletvekilleri Ferhat Encü, Leyla Birlik, Selma Irmak, Abdullah Zeydan, İdris Baluken,  Figen Yüksekdağ Şenoğlu, Sırrı Süreyya Önder, Ziya Pir, Gülser Yıldırım, Nursel Aydoğan gözaltına alındı.

Demirtaş, Kayseri, Midyat ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından hakkında yürütülen 3 ayrı soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrılmış ancak ifade vermeye gitmeyeceğini söylemişti. 

Etiketler: Aydoğan ve Pir, demirtaş, diyarbakır, gözaltı


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