Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Demirtaş’ın ‘bodrum’ davası ertelendi

Demirtaş’ın ‘bodrum’ davası ertelendi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Mardin’de görülen “bodrum” davası ertelendi.

Demirtaşın bodrum davası ertelendi

25 Kasım 2016 17:33

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. 09.45’te başlayan duruşmaya HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Meral Danış Beştaş tanık olarak katıldı. Demirtaş, duruşmada Edirne Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada söz alan sanık Demirtaş’ın avukatları, yargılanmanın durdurulmasını talep etti, fakat talepleri mahkemeye heyeti tarafından reddedildi. 

Savunma veren Demirtaş, “İddianamede çözümü yapılan konuşma bana aittir. Ama bazı yerlerde deşifre ve yazım hatası vardır. Konuşmamın hangi cümlesinde Türklüğü, Cumhuriyeti ve TBMM’yi aşağıladığım somut olarak belirtilmiyor. Dosyanın bulunduğu Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapmayı kabul ediyorum. Şu aşamada beraat kararı verilmesi gerekir. Söz konusu iddianamedeki konuşmayı yaptığım dönemde, Cizre'de uzun süre devam eden askeri operasyonlar söz konusuydu. Silahlı grupların hendek ve barikat yaptığı, güvenlik güçlerinin de operasyon yaptığı dönemlerdi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği bu dönemde, Cizre'de bir grup sivil yurttaşla ilgili olarak; kendilerinin silahlı gruplara dahil olmadığını, hatta bazılarının, DBP'nin PM üyesi olduğunu, bir binanın bodrum katında mahsur kaldıklarını, oradan çıkmak istediklerini, ancak yoğun ateş nedeniyle bir türlü çıkamadıklarını, bizden yardım talep ettiklerini belirten telefon görüşmeleri yapıldı. Ben Mardin'de iddianameye konu konuşmayı yaptığımda, o bodrumdaki kişilere 4-5 gündür ulaşamıyorduk” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya tanık olarak HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Meral Danış Beştaş’ı da dinledi. 16.30’da sona eren duruşma, 22 Şubat 2017’ye ertelendi. 

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatı Mehmet Emin Aktar, “Selahattin Demirtaş, 3 Şubat’ta Cizre’de bodrumda mahsur kalan ve bir türlü onlara yardım ulaşmayan kişilere ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan davada yargılanıyor. Mahkeme bugün taleplerimizi aldı, elimizde bulunan delilleri sunduk, onlar incelenecek. Bir sonraki duruşma 22 Şubat’a ertelendi” dedi. 

Demirtaş hakkında, 3 Şubat 2016’da, Cizre’de bodrum katında kalanlar ile ilgili Mardin’de yaptığı bir konuşmada, “Türklüğü, Cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılamak” suçundan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.  

Mehmet Salih Keskin
 

Etiketler: Selahattin Demirtaş


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç