HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. 09.45’te başlayan duruşmaya HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Meral Danış Beştaş tanık olarak katıldı. Demirtaş, duruşmada Edirne Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla ifade verdi. Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada söz alan sanık Demirtaş’ın avukatları, yargılanmanın durdurulmasını talep etti, fakat talepleri mahkemeye heyeti tarafından reddedildi.

Savunma veren Demirtaş, “İddianamede çözümü yapılan konuşma bana aittir. Ama bazı yerlerde deşifre ve yazım hatası vardır. Konuşmamın hangi cümlesinde Türklüğü, Cumhuriyeti ve TBMM’yi aşağıladığım somut olarak belirtilmiyor. Dosyanın bulunduğu Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde savunma yapmayı kabul ediyorum. Şu aşamada beraat kararı verilmesi gerekir. Söz konusu iddianamedeki konuşmayı yaptığım dönemde, Cizre'de uzun süre devam eden askeri operasyonlar söz konusuydu. Silahlı grupların hendek ve barikat yaptığı, güvenlik güçlerinin de operasyon yaptığı dönemlerdi. Sokağa çıkma yasağının devam ettiği bu dönemde, Cizre'de bir grup sivil yurttaşla ilgili olarak; kendilerinin silahlı gruplara dahil olmadığını, hatta bazılarının, DBP'nin PM üyesi olduğunu, bir binanın bodrum katında mahsur kaldıklarını, oradan çıkmak istediklerini, ancak yoğun ateş nedeniyle bir türlü çıkamadıklarını, bizden yardım talep ettiklerini belirten telefon görüşmeleri yapıldı. Ben Mardin'de iddianameye konu konuşmayı yaptığımda, o bodrumdaki kişilere 4-5 gündür ulaşamıyorduk” dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmaya tanık olarak HDP milletvekilleri Osman Baydemir ve Meral Danış Beştaş’ı da dinledi. 16.30’da sona eren duruşma, 22 Şubat 2017’ye ertelendi.

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan sanık avukatı Mehmet Emin Aktar, “Selahattin Demirtaş, 3 Şubat’ta Cizre’de bodrumda mahsur kalan ve bir türlü onlara yardım ulaşmayan kişilere ilişkin yaptığı konuşma nedeniyle hakkında açılan davada yargılanıyor. Mahkeme bugün taleplerimizi aldı, elimizde bulunan delilleri sunduk, onlar incelenecek. Bir sonraki duruşma 22 Şubat’a ertelendi” dedi.

Demirtaş hakkında, 3 Şubat 2016’da, Cizre’de bodrum katında kalanlar ile ilgili Mardin’de yaptığı bir konuşmada, “Türklüğü, Cumhuriyeti ve TBMM’yi alenen aşağılamak” suçundan 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mehmet Salih Keskin

