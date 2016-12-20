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Demirtaş’ın yargılandığı ‘bodrum davası’ ertelendi

Mardin’de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı “bodrum davası” ileri bir tarihe ertelendi.

Demirtaşın yargılandığı bodrum davası ertelendi

20 Aralık 2016 18:07

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan “bodrum” olayıyla ilgili HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Mardin 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı.
Duruşmada, Demirtaş hakkında hazırlanan iddianamede isnat edilen suçlamalar okundu, savunma yapması için kendisi ve avukatlarına söz hakkı verildi. Demirtaş, duruşmada Edirne Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) savunmasını yaparak, iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatını istedi. Demirtaş, dokunulmazlıkları kaldıran Anayasa değişikliği sırasında hükümeti uyararak bunun yasalara aykırı olduğunu, hukuk dışı olduğunu belirtip, değişiklik yapılması halinde bu değişikliği tanımayarak, mahkeme önüne çıkmayacaklarını söylediklerini anımsattı. Demirtaş, “Biz burada hükümetin kanuna ve anayasaya aykırı değişikliğini tanımadığımızı belirttik, yoksa mahkemeleri tanımadığımızı söylemedik. Bunun da açıkça belirtmek isterim. Ayrıca 12 milletvekili şu an tutukludur. Ülkemiz kaosa sürükleniyor ve ülkemiz büyük bir oyuna getiriliyor. Ben şahsen yargılamanın esasına gidilerek savunmamın alınmasını istiyorum” dedi.
Mahkeme heyeti ise duruşmayı 28 Mart 2017’ye erteledi.  

Mehmet Salih Keskin

Etiketler: Selahattin Demirtaş


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