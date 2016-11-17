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Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı

Adana'da 2011'deki konuşmasında "terör örgütü propagandası yaptığı" iddiasıyla hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına başlandı.

Demirtaşın yargılanmasına başlandı

17 Kasım 2016 13:16

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Edirne F Tipi Cezaevi'nde terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Demirtaş’ı savunmak için çok sayıda avukat hazır bulundu. Demirtaş'ın savunmasının alınması için Edirne F Tipi Cezaevi'yle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlantı kurularak görevli infaz koruma memurundan sanığın hazır edilmesi istendi. Görevli, gerekli tebliğin yapıldığı Demirtaş’ın duruşmaya katılmayacağını, gerekli savunmaları avukatlarının yapacağını aktardığını söyledi.
Mahkeme başkanının söz verdiği Demirtaş'ın avukatlarından Vedat Özkan, müvekkiliyle görüştükten sonra uygun beyanda bulunacaklarını söyledi.

Duruşma, iddianamenin Demirtaş’a tebliğ edilmesi ve savunmasını yapması için 10 Ocak’a ertelendi.
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında BDP Hakkari milletvekili olduğu 15 Ekim 2011'de Adana'da düzenlenen partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada "terör örgütü propagandası yaptığı" gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

Etiketler: adana, Selahattin Demirtaş


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