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Demirtaş’tan Cumhuriyet gazetesine destek

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Bütün Cumhuriyet gazetesi çalışanlarına, gözaltında olan bütün Cumhuriyet gazetesi yöneticilerine, yazarlarına buradan dayanışma duygularımızı, geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz” dedi.

Demirtaştan Cumhuriyet gazetesine destek

01 Kasım 2016 12:04

Sabah saatlerinde Cumhuriyet gazetesi önüne gelerek basın mensuplarına açıklamada bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dayanışma ziyareti için geldiğini belirtti. Demirtaş, “Cumhuriyet gazetesine yapılan son derece açık bir şekilde siyasi bir operasyon olduğu anlaşılan gözaltılar ve Cumhuriyet gazetesine dönük baskılar nedeniyle dayanışma ziyareti için buradayız. Bütün Cumhuriyet çalışanlarına, gözaltında olan bütün Cumhuriyet yöneticilerine, yazarlarına buradan dayanışma duygularımızı, geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de uzun süredir anayasa, evrensel hukuk ilkeleri, kanunlar askıya alınmış durumda” açıklamasında bulunan Demirtaş, OHAL kararı sonrası çıkartılan KHK’ları eleştirdi. Demirtaş “Böyle bir baskı süreci başlattılar. Tabi ki bu toplumun tamamına sirayet etmesini arzuladıkları korkunun, baskının, zulmün duyurmaması, görülmemesi için yapılması gereken en etkili şey, muhalif medyayı, AKP’ye biat etmemiş medyayı kontrol altına almak, kapatmak, tehdit etmek, baskı altına almaktır. Bu geçmiş iktidarların da sık sık denediği ve dünyada birçok baskıcı hükümetlerin, iktidarların, diktatörlerin denediği bir yöntemdir” diye konuştu.

Cumhuriyet gazetesinin “Teslim olmayız” manşetiyle çıktığını belirten Demirtaş, bunun önemli bir şey olduğunu kaydederek “Belki bugün itibariyle AKP bütün devleti ele geçirdiğini zannediyor olabilir ama önemli olan teslim olmadığımızı her fırsatta, elimizdeki bütün imkanlarla gösterebilmektir. Cumhuriyet gazetesi bu duruşu vesilesiyle saldırı altında, teslim olmadığı için saldırı altında. Önceki gün Türkiye’nin tek Kürtçe yayın yapan gazetesi Azadiya Welad aynı şekilde kapatıldı, dünyanın tek kadın haber ajansı Jinha kapatıldı, Dicle Haber Ajansı kapatıldı, geçen ay 20’den fazla televizyon, gazete, radyo kapatıldı. Görünen o ki, tek kanallı TRT’nin ilk günlerindeki gibi tek kanallı Türkiye’ye dönülmek isteniyor” açıklamasında bulundu.

Demirtaş, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyerek, “ Bazı arkadaşlarımızın sağlık durumlarının da son derece ciddi olduğu, rahatsız oldukları dikkate alınarak tamamının bugün serbest bırakılmalarını bekliyoruz. Avukat görüş yasağının getirilmiş olması da tam bir hukuksuzluktur” ifadelerini kullandı.
 

Etiketler: Selahattin Demirtaş


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