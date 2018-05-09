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Demiryoluna minibüsü bırakıp kaçtılar

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde demiryoluna bırakılan minibüs faciaya yol açıyordu. Demiryolunda terkedilmiş olarak bırakılan minibüse yolcu treni çarptı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken yaşanan olay akıllara durgunluk verdi.

Demiryoluna minibüsü bırakıp kaçtılar

09 Mayıs 2018 02:08

Turgutlu'da Irlamaz hemzemin geçidine yakın bölgede meydana gelen olayda demiryoluna 45 ZD 1297 plakalı minibüs kişi yada kişilerce bırakılarak terk edildi. Demiryolunda terk edilmiş halde bulunan minibüse İzmir-Konya seferini yapan yolcu treni çarptı. Trenin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen minibüs hurdaya dönerken yolcu treninde büyük panik yaşandı. 

Büyük bir sorumsuzluğun sebep olduğu kazada can kaybı yaşanmazken tren minibüsün demiryolundan kaldırılmasıyla yoluna devam etti. Kaza sonrası bölge polis ve demiryolu ekipleri intikal etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken büyük bir faciaya yol açabilecek olan sorumsuz şahısların aranması yönünde çalışmalar sürdürülüyor.  

İlker Uyar

 

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