Demiryoluna minibüsü bırakıp kaçtılar

Turgutlu'da Irlamaz hemzemin geçidine yakın bölgede meydana gelen olayda demiryoluna 45 ZD 1297 plakalı minibüs kişi yada kişilerce bırakılarak terk edildi. Demiryolunda terk edilmiş halde bulunan minibüse İzmir-Konya seferini yapan yolcu treni çarptı. Trenin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen minibüs hurdaya dönerken yolcu treninde büyük panik yaşandı.

Büyük bir sorumsuzluğun sebep olduğu kazada can kaybı yaşanmazken tren minibüsün demiryolundan kaldırılmasıyla yoluna devam etti. Kaza sonrası bölge polis ve demiryolu ekipleri intikal etti. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken büyük bir faciaya yol açabilecek olan sorumsuz şahısların aranması yönünde çalışmalar sürdürülüyor.

İlker Uyar