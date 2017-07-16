‘Demokrasi Nöbeti’ engel tanımadı

15 Temmuz darbe girişiminin sine-i devriyesinde demokrasi nöbetine katılan engelli Atilla Özdemir, "Canım Reis’ime feda olsun. Ben engelli olabilirim, fakat benim engelim nöbet tutmama engel değil. Ben bir yıl önce yapılan darbe girişimine de karşı geldim. Alanlara koştum ve yaklaşık 30 gün nöbet tuttum. Reis’im ban öl desin ölürüm" dedi.

Engelli vatandaş Atilla Özdemir, elinde Türk bayrağı ve engeliler için dizayn edilmiş aracıyla sabahın ilk ışıklarına kadar "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen törene katılarak, nöbet tuttu.

Veysel Eşin