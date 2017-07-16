Diğer
Kategoriler

‘Demokrasi Nöbeti’ engel tanımadı

Muş’un Malazgirt ilçesinde yaşayan engelli vatandaş Atilla Özdemir, elindeki Türk bayrağıyla sabaha kadar ‘Demokrasi Nöbeti’ tuttu.

Demokrasi Nöbeti engel tanımadı

16 Temmuz 2017 11:08

15 Temmuz darbe girişiminin sine-i devriyesinde demokrasi nöbetine katılan engelli Atilla Özdemir, "Canım Reis’ime feda olsun. Ben engelli olabilirim, fakat benim engelim nöbet tutmama engel değil. Ben bir yıl önce yapılan darbe girişimine de karşı geldim. Alanlara koştum ve yaklaşık 30 gün nöbet tuttum. Reis’im ban öl desin ölürüm" dedi.
Engelli vatandaş Atilla Özdemir, elinde Türk bayrağı ve engeliler için dizayn edilmiş aracıyla sabahın ilk ışıklarına kadar "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenen törene katılarak, nöbet tuttu. 

Veysel Eşin


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 33°C

  • Bursa

    Bursa 32°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!