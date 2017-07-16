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Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar sabah namazını meydanda kıldı

Elazığ'da demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar sabah namazını 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kıldı.

Demokrasi nöbeti tutan vatandaşlar sabah namazını meydanda kıldı

16 Temmuz 2017 08:53

 Elazığ’da 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde demokrasi nöbeti tutuluyor. Sabaha kadar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tutulan demokrasi nöbetinin ardından vatandaşlar meydanda namaz kıldı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz tarafından kıldırılan sabah namazına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze ve vatandaşlar katıldı.
Kılınan sabah namazının ardından, cemaate çorba ikram edildi. 

Yunus Özhanlı - Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
 

Etiketler: 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, elazığ


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