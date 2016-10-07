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Demokrasi Nöbeti’nde iğrenç olay

Zonguldak’ta 15 Temmuz 2016 günü yaşanan başarısız darbe girişiminden sonra ailesi ile “Demokrasi Nöbeti”ne katılan küçük kızı kucağına alıp öptükten sonra kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan 52 yaşındaki tutuklu sanık 5 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

Demokrasi Nöbetinde iğrenç olay

07 Ekim 2016 15:10

Zonguldak’ta 15 Temmuz 2016 günü yaşanan başarısız darbe girişiminden sonra ailesi ile “Demokrasi Nöbeti”ne katılan küçük kızı kucağına alıp öptükten sonra kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan 52 yaşındaki tutuklu sanığı 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, tutuklu sanığın tutukta kaldığı süre ve cezanın miktarı göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etti. Zonguldak’ta 52 yaşındaki E. Y., iddialara göre 20 Temmuz 2016 günü; darbe girişimini protesto etmek için ailesi ile Demokrasi Nöbeti’ne katılan 5 yaşındaki Z.A. adlı kız çocuğunu kucağına alıp öptükten sonra çocukla beraber uzaklaşmaya çalıştı. Bu sırada durumu fark eden H.G. isimli genç ise şüpheli E. Y.’nin peşinden koşarak kız çocuğunu bırakmasını söyledi. Bu sırada yaşanan arbedede H.G. isimli genç boynundan ve göğsünden yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri de E.Y.’yi alarak polis merkezine götürdü.

Küçük kızı sevdiğini iddia etti
Olayın ardından ifadesi alınan E. Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık E.Y. hazır bulundu. Ailesi ile birlikte Demokrasi Nöbeti’ne katılan 5 yaşındaki Z.A.’ya karşı “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı”, “Cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamasıyla duruşmaya katılan E.Y.; olay günü H.G.’ye karşı da “Basit Yaralama” suçlamasıyla mahkemede ifade verdi. Beraatini talep eden tutuklu sanık E.Y., “Üzerime atılı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Beraatime karar verilsin” dedi. 34 yıl hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık “cinsel istismar suçundan” 2 yıl 6 ay, “kişi hürriyetini yoksun kılma” suçundan 2 yıl 6 ay olmak üzere toplam da 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. E.Y.’nin tutuklu kaldığı süre ve verilen cezanın miktarı göz önünde bulundurularak, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verildi. 

Onur Altındağ

Etiketler: 15 Temmuz darbe girişimi, demokrasi nöbeti, Zonguldak


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