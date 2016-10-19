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Demokrasi şehidi Acıbadem muhtarının adı parkta yaşayacak

15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ın hayattayken hayalini kurduğu park projesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde gerçekleşti. Üsküdar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sertbaş'ın şehit düştüğü yerin yakınına park çalışması başlattı. Parka şehit muhtarın adı verilecek.


19 Ekim 2016 14:33

Acıbadem'de 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnirken şehit düşen Acıbadem Mahalle Muhtarı Mete Sertbaş'ın en büyük hayali gerçek oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sertbaş'ın ailesini taziye ziyareti sırasında muhtarın tek isteğinin muhtarlık yakınında bulunan boş alana park yapılması isteğini öğrendikten sonra talimatı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın park yapılması ve parkın adına şehit muhtarın adı verilmesi talimatı üzerine Üsküdar Belediyesi yetkilileri de hemen harekete geçti. Parka Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş'ın adı verilecek.

"Burada olmasa bile çok mutlu olur "
15 Temmuz şehidi Muhtar Sertbaş'ın yerine vekaleten bakan Emine Faizoğlu, "Ben onun azasıyım, uzun zamandır beraberdik. 2 dönem beraber seçildik. Sevdiğim bir kardeşimdi. Kendi kardeşimden hiçbir farkı yoktu. Herkesin çok sevdiği, herkesin çok saygı duyduğu biriydi. O da herkese saygı duyardı. Küçücük bir çocuğu bile incitmek istemezdi. Mahallenin küçük çocukları bile onu çok severdi. Bu alan Mete için çok değerli bir alan, çok sevdiği bir alan, Mete'in anıları var burada. Arkamızda basket sahası ve orada oynadığı çocuklar var. Daha önce yapılan bir röportajda çocuklar 'Mete ağabey herkesin hayatına dokunmuştur' dediler. O çocuklar burada basket oynayan çocuklardı. Burası yapılacak inşallah. Tayyip Bey ailesini ziyaret etmişti orada, özellikle üstüne basa basa söyledi. Bu park Mete Sertbaş Parkı olacak inşallah. Hilmi Türkmen de ilgileniyor bu konuyla. İnşallah en kısa zamanda yapılır. Mete de çok mutlu olur. Burada olmasa bile çok mutlu olur" dedi.

"Yakınım ölmüş gibi geldi bana, çok üzüldüm"
Mahalle sakinlerinden Mustafa Erkan, Muhtar Setbaş'ın ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erkan, "Mete beyin isminin yaşaması bana göre çok önemli. Mete bey bambaşka bir insandı. Mete beyle ilgili duygularımı çok fazla ifade edemiyorum. Yakınım ölmüş gibi geldi bana çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin" diye konuştu.

Şehit Muhtar Mete Sertbaş, darbeci bir hain tarafından şehit edilmiş, o anlar ise saniye saniye kameralara yansımıştı. 

Mustafa Biçer

Etiketler: 15 Temmuz şehidi Acıbadem Muhtarı Mete Sertbaş


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