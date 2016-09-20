15 Temmuz gecesi FETÖ’cü askerlerin hain kalkışması sırasında TBMM önünde helikopterden açılan ateş sonucu şehit olan Fuat Bozkurt’tan geriye üzerinde taşıdığı eşyaları kaldı. Demokrasi şehidinin hayatını kaybettiği sırada üzerinde bulunan saati, tespihi, yüzüğü ve kişisel eşyaları işlemlerinin ardından acılı aileye teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelen Türk bayrağı ve Başbakan Yıldırım’dan gelen mektupla birlikte Bozkurt’tan kalan hatıraları evin köşesinde yaptırdığı özel şehitlik dolabında saklayan acılı baba Hasan Bozkurt, şehit olan oğlunun hatıraları ile yaşıyor.

Yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen halen taziye için ziyaretine gelenlerin olduğunu belirten Hasan Bozkurt, başta Bakan Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık olmak üzere siyasiler ve yetkililerin kendilerini yalnız bırakmadığını söyledi. Her fırsatta oğlunun mezarını ziyaret ederek dua ettiğini belirten acılı baba, “Ben oğlumu kaybettim ama bu şekilde olması ile de kim hainse hepsi piyasaya çıktı. Sonunda başımız daha çok belaya girerdi eğer gece 3-4’de bu kalkışmayı yapsalardı daha çok insan ölürdü, vatan elden giderdi, vatan namus kalmazdı” dedi.

“Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan razı olsun. Çok yürekli biri, akıllı biri milletine sığındı başka yere sığınmadı, millet de kendisini zaten korudu” diyen şehit babası Hasan Bozkurt, “Evde bir köşeyi Fuat için hazırladık. Oğlumun şehadetinden sonra Cumhurbaşkanlığından, Başbakanlıktan ve diğer kurumlardan gelen bazı hatıralar vardı bunları burada sergilemeye karar verdi. Bu köşede ayrıca Fuat’ımızın kullandığı saat, tespih, yüzük benzeri eşyalar da var. Hatırası sonsuza kadar bu köşede yer alacak. İleri de şehit köşemizi daha da genişleteceğiz inşallah” diye konuştu.

Oğlunun cenazesini 2 sün sonra teşhis edebildiklerini belirten Bozkurt, “Allah devletimizden razı olsun, bu süreçten sonra ben ve annesi emekli oldu, çocuklarımızın da işe yerleştirileceğini söylediler bekliyoruz. Her şey para değil, oğlumuzun bir teline dünyayı değişmeyiz ama kader böyleymiş vatan sağ olsun. Fuat sağlığında da bizi düşünüyordu her zaman” dedi.

Oğlu Fuat Bozkurt’un adının Malatya’da bir eğitim kurumunda yaşatılmasını çok istediğini de belirten acılı baba, “İnşallah yetkililer bu konuda isteğimizi yerine getirirler” diye konuştu.

Bu arada Fuat Bozkurt için evin köşesinde yapılan özel bölümde yer alan kol saatindeki ayrıntı ise dikkat çekiyor. Acılı babaya göre demokrasi şehidi oğlunun kolunda bulunan saat vurulduğu an olan gece yarısı 01.25’i gösteriyor. O gece şehit olan Bozkurt’un vurulduğu saati gösteren kol saati şimdi Bozkurt ailesinin evinin en değerli köşesinde yer alıyor.

Cahit Özçelik

