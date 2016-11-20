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Demokrat Parti, şahlanış hareketini Balıkesir'den başlattı

Demokrat Parti (DP) kıratın şahlanış hareketi olarak adlandırdığı yeni oluşumunu Balıkesir'de parti üst yönetimi ve 20 ilin il ve ilçe başkanlarının katılımıyla başlattı.

Demokrat Parti, şahlanış hareketini Balıkesirden başlattı

20 Kasım 2016 18:56

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Balıkesir'de partililerle bir araya geldi. DP Balıkesir İl Başkanı Tamer Alver'in konuşmasıyla başlayan toplantıda, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Alver, "Bizi yok sayanlara şu anda içinde bulunduğumuz manzara örnek olsun. Buraya 20 ilden arkadaşlarımız işlerini, güçlerini ailelerini bırakarak geldiler. Biz DP için yüreğimizi koyduk. Bütün arkadaşlarımız sevdalı bu partiye. Bize yok diyenler, bir bir yok olacaklar" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Türkiye'nin içinden çıkılmaz bir sürecin içinde olduğuna dikkat çekti. Uysal yaptığı konuşmada, "Pek çok ızdırapları beraberinde yaşadığımız tarihi bir dönemin içerisindeyiz. Türkiye milli mutabakat diyebileceğimiz bir siyasi evreye geçmesi gerekirken, Türkiye'yi içinden çıkılmaz bir sürecin içerisine soktular. Milletimizin bu kıratı görme zamanı gelmiştir" dedi.

Demokrat Parti'nin toplumu bütün cephelerinden kuşatmak için yeniden yapılanacağını söyleyen Uysal, "DP Gençlerini siyasetin içesine çekeceğiz. Bunun için Hür Genç adı ile yeniden canlandırıyoruz. Kadınlarımızı örgütleyeceğiz. Yeniden bu milleti kucaklamak adına yeniden şahlanış harekatını başlıyoruz" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın konuşması esnasında, rahatsızlanan DP Balıkesir İl Başkanı Tamer Alver ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alver'in panik atak rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Hüseyin Tokmak

Etiketler: balıkesir, Demokrat Parti, şahlanış hareketi


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