ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen yasağına ilişkin kararnameyi imzalamasının ardından ülkeye giriş izni bulunmasına rağmen bazı vatandaşların gözaltına alınması, ülke çapında Trump karşıtı protestoların fitilini ateşlemişti. Ülke çapında başlayan protestolar devam ediyor. Demokrat vekiller Trump’ı protesto etmek için ABD Yüksek Mahkemesi önünde toplandı. binlerce vatandaşın kendilerine eşlik etitği vekiller trump karşıtı sloganlar attı. “Yasağa hayır, duvara hayır” , “Korkmak yok” , “Mülteciler buraya hoş geldi” sloganları atan protestocular, Trump’ın 7 Müslüman ülkeye yönelik göçmen yasağını tanımayacaklarını ifade etti. “Ülkemi geri istiyorum”, “Herkse adalet” yazılı pankartlar taşıyan protestocular, uzun saatler mültecilerin ülkeye girişinin yasaklanmasına karşı çıktı.

Gösteriye binlerce vatandaşın yanı sıra Temsilciler Meclisi Demokratlarından Azınlık Lideri Nancn Pelosi, Senatoda Demokratların Azınlık Lideri Chuck Schumer ve diğer Demokrat vekiller katıldı. Pelosi, “Başkanın yapmak istediği şey, güvenliğimizin çıkarına değil. Anayasamızı ve halkımızı korumak için daha güçlü ve akıllı olmalıyız” dedi.