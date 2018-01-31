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Deneme sürüşü faciaya neden oldu

Aydın’da satın almak istedikleri bir otomobil ile deneme sürüşüne çıkan iki kişi geçirdiği kaza sonucu ağır yalandı. Her iki yaralı da sağlık ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu sıkıştıkları araçtan kurtarılırken yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis feci kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Deneme sürüşü faciaya neden oldu

31 Ocak 2018 16:29

Olay öğlen saatlerinde Aydın Çevre Bulvarı Demirciğler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sahibi İsmail E. tarafından satılığa çıkarılan 48 YL 250 plakalı otomobili almak isteyen Mithat D. İle arkadaşı Özcan T. pazarlığı bitirmeden önce otomobili denemek için sürüşe çıktı.

Çevre Bulvarı’ndan Havaalanı istikametinden Tansaş istikametine seyir halinde Mithat D. Yönetimindeki otomobil Demirciler Sitesi önünden henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken Sürücü Mithat D. İle yanına bulunan Özcan T. Araç içerisinde sıkıştı. Ağır yaralı olan iki kişi ekiplerin uzun uğraşları sonucu araç içerisinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Polis tarafından el konulan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

İbrahim Kılınç
 

Etiketler: aydın, deneme, sürüş

 

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