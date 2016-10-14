Olay, Sultanbeyli’de öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Caner Pelit denemek için arkadaşının yüzüğünü taktı. Daha sonra yüzüğü çıkarmak isteyen Pelit, yüzüğün çıkmadığını fark etti. Uzun süre uğraşan genç, soluğu Sultanbeyli Devlet Hastanesi’nde aldı. Acil serviste doktorların yaptığı müdahalenin yetersiz kalması üzerine acil servise itfaiye ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen ekipler acil serviste yaptıkları 1 saatlik çalışma sonucu yüzüğü çıkardı. Pelit’in parmağının zarar görmemesi için yoğun çaba harcayan ekipler, operasyon sonunda hastaneden ayrıldı.