Denetimler arttı Marmara'ya hamsi yağdı

İstanbul'da balıkçılık yapan Kenan Balcı son 10 yılda olmadığı kadar hamsinin bol ve boy olarak kriterlere uygun olduğunu ifade etti.

Balıkta bu sene bol bir sezon geçiriliyor. İstanbul'un ünlü balıkçısı Balıkçı Kenan Balcı bu sezon hamsinin bol olduğunu ve yasakların etkisini gösterdiğini söyledi. Balcı,” Denetimler sıklaştı, avlanma yasakları uygulandı ve Marmara denizine balıklar girmeye başladı. Tabi ki bu bolluğun bir başka sebebi de yapılan arıtma tesisleridir. Çünkü bu tesisler sayesinde denizlerimizde oksijen yeterliliği oluştu. Balıklar bu kadar olumlu etkenler bir araya gelmesinin ardından Marmara'ya akın ettiler. Denetimler sayesinde 10 sene sonra Balık bayramını yaşıyoruz. Özellikle hamsi bolluğu yaşanıyor ve bu durum bizleri mutlu ediyor. Bu sene hem iri hem çok lezzetli hamsiler herkesi hamsi yemeğe davet ediyorum” diye konuştu.

“Hamsinin kilosu 5 ile 10 TL arası değişiyor”

Yaşanan hamsi bolluğunun fiyatlarına da etki ettiğini vurgulayan Balcı,” Hamsinin fiyatı, pazarlarda 5 ile 10 TL olarak değişkenlik gösteriyor. Fiyatı gayet makul ve her kesime hitap ediyor. Eskiden fakirin gıdası olarak görülüyordu ancak yararı ve lezzeti son zamanlarda anlaşıldığını düşünüyorum. Devlet yetkililerine de teşekkür ediyorum onların sayesinde bu bolluğu yaşıyoruz. Meslektaşlarımdan istediğim, yeterli büyüklüğe sahip olmayan balıkları avlamasınlar. Çünkü küçük balıklar her zaman için büyük balıkları denizlerimize davet eder ve onları besler. Hamsi çok bol çıkıyor diye yem sanayiine verilmemesi lazım. Hamsi çok önemli. Büyük balıkları besliyor, bulunduğu yere büyük balıkları davet ediyor. İnşallah bu sezon her şey istediğimiz gibi gider ve vatandaşlarımıza ucuz balığı yedirmeye devam ederiz” dedi. Öte yandan Kenan Balcı hamsinin sağlık deposu olduğunu söyleyerek çiğ çiğ hamsi yedi.

Erdal Can İçelli