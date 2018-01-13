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Dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

Adana’da dengesini kaybedip 8’inci kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Ölen şahsın babası sinir krizi geçirdi.

Dengesini kaybedip 8inci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti

13 Ocak 2018 03:49

Olay, Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Önder Sarıyıldız, evinin balkonuna çıktı. Daha sonra dengesini kaybeden Sarıyıldız 8’inci kattan aşağı düştü. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarıyıldız’ı hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı.
Şahsın babası ise olay yerinde gözyaşları içinde sinir krizi geçirirken komşuları tarafından güçlükle sakinleştirdi. Sarıyıldız’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. 

Süleyman Cenk İdaye

Etiketler: adana, dengesini kaybetti, düştü

 

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