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Dengesini kaybedip Kızılırmak'a düşen adam öldü

Sivas'ın Zara ilçesinde dengesini kaybedip Kızılırmak'a düşen adam hayatını kaybetti.

Dengesini kaybedip Kızılırmaka düşen adam öldü

15 Ağustos 2017 16:10

Olay saat 14.00 sıralarında Zara ilçesi Kanlıçayır mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kızılırmak'ın kenarına gezmeye giden esnaflık yapan evli ve iki çocuk babası 45 yaşındaki Orkan Kuzgun, iddiaya göre, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Durumun haber verilmesinin ardından olay yerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Dalgıç ekiplerinin Kızılırmak'ta arama yaptığı sırada şahsın cesedi 3 metrelik atık su kanalının diğer tarafında bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cesedi Zara İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı burada yapılan ilk incelemenin ardından cenaze otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Onur Erden
 

Etiketler: Sivas, Zara


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