Dengesini kaybetti dereye düştü: 1 yaralı

Olay saat 15.00 sularında Mürselpaşa Bulvarı üzerinde yer alan Meles Deresi’nde gerçekleşti. İddiaya göre madde kullanan şahıs, derenin yanında bulunan ağaçlık alana girdi. Burada dengesini kaybeden M.C.B (17), Meles Deresi’ne düştü. Olayı gören çevre sakinleri hemen emniyet güçlerine haber verirken, olay yerine 112 sağlık ekipleriyle birlikte AKS 110 ekipleri de sevkedildi. Yaralı gence ilk müdahele olay yerinde yapılırken, daha sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastahanesi’ne kaldırıldı. Kazazedenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

4 Ceset çıkarılmıştı

Genç vatandaşın düştüğü Meles Deresi, sıkça aynı konuyla gündeme gelmeye devam ediyor. 22 Mayıs 2016, 8 Eylül 2016, 15 Haziran 2017 ve 22 Haziran 2017 tarihlerinde dereye düşen 4 vatandaş hayatını kaybetmişti. Meles Deresi’nde düşme olayları da sıkça yaşanıyor.

Tolga Tahçı