Deniz altında akılalmaz ölüm

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası’nın Çınarlı Mahallesinde ikamet eden dalgıç Fazlı Kadıoğlu, teknesiyle açıldığı denizde balık yakalamak için tüple dalış yaptı. Kadıoğlu'nun dalgıç tüpünün hortumu, teknenin pervanesine takıldı. Olay anında havasız kalan dalgıç hayatını kaybederken, çevrede balık avlayan bir vatandaş ise olayı fark edip Kadıoğlu’nu denizden çıkartarak 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hayatını kaybeden Fazlı Kadıoğlu’nun cenazesi, ikindi namazı sonrası Çınarlı adasında toprağa verildi. Kadıoğlu’nun cenazesine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Taşkın Sarıca