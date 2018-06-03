Diğer
Kategoriler

Deniz altında akılalmaz ölüm

Marmara Adasında meydana gelen olayda balık avlamak için denize dalan Fazlı Kadıoğlu'nun dalgıç tüpünün hortumu tekne pervanesine takıldı. Dalgıç olay yerinde hayatını kaybetti.

Deniz altında akılalmaz ölüm

03 Haziran 2018 18:47

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Marmara Adası’nın Çınarlı Mahallesinde ikamet eden dalgıç Fazlı Kadıoğlu, teknesiyle açıldığı denizde balık yakalamak için tüple dalış yaptı. Kadıoğlu'nun dalgıç tüpünün hortumu, teknenin pervanesine takıldı. Olay anında havasız kalan dalgıç hayatını kaybederken, çevrede balık avlayan bir vatandaş ise olayı fark edip Kadıoğlu’nu denizden çıkartarak 112 ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi. 

Hayatını kaybeden Fazlı Kadıoğlu’nun cenazesi, ikindi namazı sonrası Çınarlı adasında toprağa verildi. Kadıoğlu’nun cenazesine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ile çok sayıda vatandaş katıldı.  

Taşkın Sarıca

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç