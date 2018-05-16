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Deniz Baykal başka bir hastaneye nakledildi!

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan Deniz Baykal, 16 Mayıs tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledildi.

Deniz Baykal başka bir hastaneye nakledildi!

16 Mayıs 2018 16:54
 

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