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Deniz Baykal'dan 'Berberoğlu'nu ziyaret' haberine yalanlama

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Genel Merkezi tarafından CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu ziyaret etmesi görevinin verildiği ve kendisinin de bu görevi reddettiği iddialarını yalanladı.

Deniz Baykaldan Berberoğlunu ziyaret haberine yalanlama

11 Ağustos 2017 18:16

Baykal, yazılı açıklama yaparak, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret etmesi yönünde CHP Genel Merkezi’nin kendisine verdiği görevi reddettiği şeklinde asılsız bir haber yer aldığını belirterek, haberin kesinlikle yalan olduğunu belirtti. Baykal açıklamasında kendisine CHP Genel Merkezi tarafından böyle bir görevin verilmediğini kaydederek, kendisinin böyle bir görevi reddetmediğini ifade etti.

Baykal, Berberoğlu’nun yargılanmasıyla ilgili olarak, ‘Devlete karşı işlenmiş bir suçtur’ ifadesini kullandığı iddiasının da tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Enis Berberoğlu ile benim uzun yıllara dayanan dostluğum vardır. Kendisiyle bu süreçte de tam bir dayanışma ve dostluk ilişkisi içindeyiz. Kendisinin cezaevindeki durumu hakkında gerek avukatından gerekse sevgili eşi Oya Berberoğlu’ndan bilgi almakta ve dayanışma duygularımı sürekli olarak kendisine iletmekteyim. Ben Türkiye’nin görmüş olduğu en büyük kumpas davası olan Ergenekon ve Balyoz davalarında da, o kumpas davalarına karşı en büyük mücadeleyi yapmış birisiyim. O süreçte de pek çok önemli dostum cezaevinde olmasına rağmen, cezaevine gitmemiştim. Benim cezaevine gitmemem, cezaevindeki masum dostlarımla dayanışma içinde olmadığım anlamına gelmez." 

Ahmet Umur Öztürk
 

Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal


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