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Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın yaşamsal bulgularının iyi olduğunu, herhangi bir anormallik olmadığını belirterek, “Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam etmekte” dedi.

Deniz Baykalın sağlık durumuna ilişkin açıklama

30 Ekim 2017 17:47

Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde tedavi gören Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Baykal’ın yaşamsal bulgularının iyi olduğunu, herhangi bir anormallik olmadığını bildiren İbiş, “Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam etmekte. Deniz Bey uyanık olduğu zamanlarda söylenenleri anlıyor, tepki veriyor, el, kol ve bacak hareketleri de önceki günlere göre daha güçlü” diye konuştu.

Baykal’ın sağlık durumunun olumlu olarak gelişmeye devam ettiğini kaydeden İbiş, “Bu süreç oldukça uzun ve haftalar, aylar sürebilir. Beyin iyileşmesi yavaş ilerleyen bir iyileşme sürecidir. Bunun için çok sabırlı olmamız gerekmektedir. Zaman içerisinde gelişmeleri gözlemlememiz gerekmekte” şeklinde konuştu. 

Emre Yüzügüldü
 

Etiketler: Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş

 

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