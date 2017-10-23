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Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Malkoç, "Doktor arkadaşların bize verdiği bilgiye göre, önemli mesafeler alındı. Ağır bir ameliyat, ağır bir tedavi ama gün geçtikçe iyiye gittiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor" dedi.

Deniz Baykalın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

23 Ekim 2017 12:47

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç, yüksek ateş ve solunum sıkıntısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve 8 gündür Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi gören CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Malkoç, "Baykal, Türkiye’ye uzun yıllar hizmet etmiş olan bir insan. sevinilecek bazı hususlar var bunlardan birisi zor anlarda farklı kesimlerden insanlar görüşlerini bir kenara bırakarak, hasta olanlara şifa dileklerinde bulunuyorlar. Bir haftadan beri bunu yaşıyoruz" diye konuştu. Türkiye’nin tıp alanında dünyada gelişmiş ülkeler arasında olduğunu ifade eden Malkoç, şu şekilde devam etti:

"Çok az yapılabilen, becerilebilen bir ameliyat ve tedaviyi doktorlarımız uyguluyorlar. Ben Türk hekimlerini ve özellikle Ankara Üniversitesi Rektörü’nden yöneticilerine, doktorlarına kadar tebrik ediyorum. Bu millet kendisine hizmet etmiş olanları unutmuyor. Kamuoyu arkasında ve birlikte destekçisi oluyor. Bunlar milletimiz adına sevindirici olaylar. Doktor arkadaşların bize verdiği bilgiye göre, önemli mesafeler alındı. Ağır bir ameliyat, ağır bir tedavi ama gün geçtikçe iyiye gittiğini görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Sağlık ve şifa diliyorum."

Yağmur Yıldız - Burak Altun 

 

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