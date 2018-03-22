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Deniz Bölükbaşı için ilk tören TBMM'de düzenlendi

23. dönem Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı için TBMM'de tören düzenlendi.

Deniz Bölükbaşı için ilk tören TBMMde düzenlendi

22 Mart 2018 12:05

Bölükbaşı için TBMM'de düzenlenen törene Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TBMM İdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP milletvekilleri, CHP İstanbul milletvekili Akif Hamzaçebi, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı, kızları Hande, Zeynep ve yakınları katıldı.TBMM Camii imamı Ahmet Yedekçi tarafından dua okundu. Bölükbaşı'nın cenazesi Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ahmet Umur Öztürk - İbrahim Berat Yılmaz 

 

 

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