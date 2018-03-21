Deniz Bölükbaşı kimdir ? kaç yaşındaydı?

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.Peki Deniz Bölükbaşı kimdir ?

Deniz Bölükbaşı kimdir?

25 Ekim 1949'da Ankara'da doğdu. Babasının adı Hacı Osman, annesinin adı Mediha'dır. Büyükelçi; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Dışişleri Bakanlığı'nın merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra, Atina ve Bonn Büyükelçilikleri'nde Elçi Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı. Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu. Yayınlanmış iki kitabı bulunmaktadır. 23. Dönem'de Parlamentolararası Birlik (PAB) Türk Grubu Üyesi oldu. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Bölükbaşı, evli ve 2 çocuk babasıdır.