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Deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen deniz nedeniyle balıkçı tekneleri karaya oturdu.

Deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu
Deniz çekildi, balıkçı tekneleri karaya oturdu - Foto Galeri

02 Şubat 2018 16:07

Turizmin gözbebeği Bodrum’da aniden çekilen deniz nedeniyle balıkçı tekneleri karaya oturdu. Denizin yaklaşık 10 metre çekilmesiyle birlikte iskeleler tamamen ortaya çıktı. Sahil kenarına gelen vatandaşlar deniz çekilmesini görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Denizin bu kadar çok çekildiğini ilk kez gördüğünü söyleyen 55 yaşındaki Ahmet Mazı, “Deniz dün akşam saatlerinde çekilmeye başladı. Balıkçı tekneleri karaya oturdu. Sabah daha fazla çekilmişti şimdi biraz geldi. Ben ilk kez böyle bir şey görüyorum. Çok şaşkınım” ifadelerini kullandı.

"Deniz çekilmesinin nedeni lodos"

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı deprem tahmin uzmanı Kadir Sütçü ise denizin çekilmesiyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Karadan esen lodos denizi iteliyor ve bu nedenle çekilme meydana geliyor. Rüzgarın hızına ve meydana gelişine neden olan faktör de depremler. Basıncını ve hızını etkiliyor. Deniz çekilmesinin ve depremlerin ay tutulmasıyla ilgisi yok. Bodrum’da da önümüzdeki günlerde büyük bir deprem beklentisi yok. Bulut hareketlerine bakıp yaptığımız tahminlere göre Bodrum’da 4.0 ve 5.0 arası ufak çaplı deprem hareketleri olabilir." 

Eren Ayhan - Tuba Ayhan
 

 

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