Deniz Feneri Derneği, bin aileye barınma merkezi kuruyor

Deniz Feneri Derneği, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile birlikte başlattığı 'Arakan'a Acil Yardım' kampanyasının yanı sıra mağdur durumda gayri insani şartlarda yaşamak zorunda olan insanlar için geçici barınma ile ilgili olarak ilk etapta bağışçıların ve MÜSİAD'ın da katkılarıyla bin konutluk merkez inşa etme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Av. Mehmet Cengiz, yapılan ve yapılacak olan yardımlar ilgili açıklama yaptı.

''Vahşetten kaçarken ölümler sürüyor''

Vahşetin başladığı Ağustos ayından bu yana Arakanlı Müslümanlara her türlü yardımı ulaştırdıklarını açıklayan Mehmet Cengiz, yaşanan bu insani dram bitene kadar Arakanlı mazlumları yalnız bırakmayacaklarını söyledi. Cengiz, nehirdeki göç esnasında ölümlerin yaşanmaya devam ettiğini ve krizin ilk günkü sıcaklığını aynen koruduğunu belirtti.

Arakan'da ilk etapta bin konut kuruyor

Cengiz sözlerine şöyle devam etti: ''Deniz Feneri Derneği olarak MÜSİAD ile birlikte başlattığımız 'Arakan'a Acil Yardım' kampanyamızın yanı sıra mağdur durumda gayri insani şartlarda yaşamak zorunda olan kardeşlerimiz için geçici barınma ile ilgili olarak ilk etapta bağışçıların ve MÜSİAD'ın da katkılarıyla bin konutluk merkez inşa etme çalışmalarımızda bütün hızıyla devam ediyor. Hedefimiz ise 10 bin konutu en kısa zamanda mazlum ve mağdur Arakanlıların daha iyi şartlarda yaşaması için tamamlamak. Bangladeş’te Arakanlılara yönelik su kuyusu projeleriyle ilgili katkıda bulunmak isteyen bağışçılarımız, bağış yaparak bir nebze olsun yaraların sarılmasına vesile olabilirler''.

Hali hazırda gıda, hijyen, temiz su, sağlık ve giyim yardımları olmak üzere birçok ayrı kalemde yardım ulaştırdıklarını söyleyen Cengiz, yaptıkları faaliyetleri şöyle sıraladı: "Binlerce kişiye gıda yardımı, sıcak yemek dağıtımı, 2 bin aileye barınma yardımı tente dağıtımı, hasır dağıtımı, Kamplarda temiz suya ulaşmakta güçlük çeken Arakanlılar için su kuyusu inşası ve 400 aileye hijyen paketi dağıtımı ile erkek, kadın ve çocuk kıyafetleri olmak üzere yüzlerce aileye kıyafet, mutfak ve yaşam malzemeleri dağıtımı yapıldı".