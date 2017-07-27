Deniz Feneri'nden 100 yetime bisiklet

Deniz Feneri Derneği Yetim Birimi, İstanbul'da yaşayan 100 yetimin bisiklet taleplerini karşılamak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında, hayırseverlerin de yardımlarıyla bisikletleri temin ederek çocuklara teslim etti.

Derneğin Zeytinburnu'nda bulunan genel merkezinin ev sahipliğinde öğle yemeğinde bir araya gelen yetim çocuklar ve ailelerine Genel Sekreter Coşkun Yıldız ve Yetim Birimi Sorumlusu Kübra Aygın tarafından hediyeleri takdim edildi.

Törende konuşan Genel Sekreter Coşkun Yıldız yetim ve öksüz çocukları her zaman destekleyeceklerini belirterek, "Biz insanların her zaman merhamet dilini kullanması lazım. Bu gün bu yetim kardeşlerimize küçük bir bisiklet hediye ettik. Bunun anlamının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Herkes iyilikten bahseder, fakat ‘ne yaptınız?' diye sorduğumuzda ise suspus olurlar. Bizlerin ‘en son ne zaman bir yetimin başını okşadık?' diye artık kendi kendimize sormamız lazım. Bu tür etkinliklerle insanların yetim çocukların hayatlarına katkı sunmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün bu çocuklara yapılacak yardım ve sahip çıkılmasının yarına sirayet edecek bir paylaşma ruhunun gelişmesine yardım edeceğini belirten Yıldız, "Bu çocuklar zaten kimsesiz, anne ve babasız. Bari biz sahip çıkalım küçük bir hediye ile onları mutlu edelim." dedi.

Her evde bulunan bir yetime verilmek üzere başlatılan bisiklet kampanyası çerçevesinde 100 yetime bisiklet verdiklerini söyleyen Deniz Feneri Yetim Birimi Sorumlusu Kübra Aygın ise, bu kampanyaları ile bir nebze de olsa bu yetimlerimi sevindirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Tabi bu arada yetim bir güldür sen onu güldür." İfadesini kullandı.

Aygın "Yetim ailelerin ve çocuklarının yalnız olmadıklarını hissettirmek için bugün çocuklara bu hediyeleri dağıttık. Çocuklarımızın sosyalleşmesine katkıda bulunmak, hem de günün büyük bir bölümünü televizyon karşısında değil de akranlarıyla, hediye ettiğimiz bu bisikletlerle gezmeleri ve oyun oynamalarını istiyoruz. Sponsor olanlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da sponsor olmak isteyen vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hediyeleri verilen çocuklar ilk kez bir bisiklet sahibi olmanın sevincini yaşadı.