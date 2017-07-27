Diğer
Kategoriler

Deniz Feneri'nden 100 yetime bisiklet

Deniz Feneri Derneği, yetim çocuklara yönelik düzenlediği kampanyada hayırseverlerin katkısıyla 100 çocuğa bisiklet hediye etti.

Deniz Fenerinden 100 yetime bisiklet

27 Temmuz 2017 12:35

Deniz Feneri Derneği Yetim Birimi, İstanbul'da yaşayan 100 yetimin bisiklet taleplerini karşılamak amacıyla başlattığı kampanya kapsamında, hayırseverlerin de yardımlarıyla bisikletleri temin ederek çocuklara teslim etti.

Derneğin Zeytinburnu'nda bulunan genel merkezinin ev sahipliğinde öğle yemeğinde bir araya gelen yetim çocuklar ve ailelerine Genel Sekreter Coşkun Yıldız ve Yetim Birimi Sorumlusu Kübra Aygın tarafından hediyeleri takdim edildi.

Törende konuşan Genel Sekreter Coşkun Yıldız yetim ve öksüz çocukları her zaman destekleyeceklerini belirterek, "Biz insanların her zaman merhamet dilini kullanması lazım. Bu gün bu yetim kardeşlerimize küçük bir bisiklet hediye ettik. Bunun anlamının çok büyük olduğunu düşünüyorum. Herkes iyilikten bahseder, fakat ‘ne yaptınız?' diye sorduğumuzda ise suspus olurlar. Bizlerin ‘en son ne zaman bir yetimin başını okşadık?' diye artık kendi kendimize sormamız lazım. Bu tür etkinliklerle insanların yetim çocukların hayatlarına katkı sunmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bugün bu çocuklara yapılacak yardım ve sahip çıkılmasının yarına sirayet edecek bir paylaşma ruhunun gelişmesine yardım edeceğini belirten Yıldız, "Bu çocuklar zaten kimsesiz, anne ve babasız. Bari biz sahip çıkalım küçük bir hediye ile onları mutlu edelim." dedi.

Her evde bulunan bir yetime verilmek üzere başlatılan bisiklet kampanyası çerçevesinde 100 yetime bisiklet verdiklerini söyleyen Deniz Feneri Yetim Birimi Sorumlusu Kübra Aygın ise, bu kampanyaları ile bir nebze de olsa bu yetimlerimi sevindirmeyi amaçladıklarını belirterek, "Tabi bu arada yetim bir güldür sen onu güldür." İfadesini kullandı.

Aygın "Yetim ailelerin ve çocuklarının yalnız olmadıklarını hissettirmek için bugün çocuklara bu hediyeleri dağıttık. Çocuklarımızın sosyalleşmesine katkıda bulunmak, hem de günün büyük bir bölümünü televizyon karşısında değil de akranlarıyla, hediye ettiğimiz bu bisikletlerle gezmeleri ve oyun oynamalarını istiyoruz. Sponsor olanlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da sponsor olmak isteyen vatandaşlarımızın desteğini bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hediyeleri verilen çocuklar ilk kez bir bisiklet sahibi olmanın sevincini yaşadı.

Etiketler: Deniz Feneri


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 30°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 31°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!