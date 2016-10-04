Yalıkavak Mahallesi Küdür Koyu’nda vatandaşlar denizin yüzeyinde hareketsiz bir halde nesli tükenmekte olan Caretta Caretta cinsi kaplumbağa gördü. Denize açılan vatandaşlar, kaplumbağayı hareketsiz bir halde görünce Bodrum AKUT ekibinden yardım istedi. Olay yerine gelen 4 kişilik AKUT ekibi denize açıldı. Oldukça büyük olan deniz kaplumbağasını zodyak bota çeken görevliler, kaplumbağayı havluya sararak Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürmek üzere yola çıktı.

Bodrum AKUT lideri Sadettin Uslu, bir ihbar üzerine kurtarma çalışması başlattıklarını ifade ederek, “Biz bu kaplumbağayı DEKAMER’e teslim edeceğiz. Onlar kaplumbağa ile ilgilenirler. Şuanda açık bir yara görülmüyor. Ama çok bitkin kaplumbağa. Uzun zamandır buradaymış. Gören arkadaşlar dünden berri deniz açığında halsiz bir şekilde olduğunu söylüyorlar. Genelde bir rahatsızlıkları olduğu zaman kıyıya yaklaşıyorlar. Bu gibi durumlarda müdahale etmemek lazım, yiyecek vermemek lazım. Bu tip vakalarda vatandaşların DEKAMER yetkililerine veya bizlere haber vermeleri gerek” dedi.