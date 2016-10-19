15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve Deniz Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen Orhan Sipahioğlu’nun şoförü Oğuz Ç. Gebze İlçe Emniyetine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sıddık Ilgar’ın talimatı ile bugün yapılan operasyonla İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan evinde yakalanarak Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltına alınan şahsın, 2011 yılında Gebze’de çalıştığı dönemde Orhan Sipahioğlu’nun makam şoförlüğünü yaptığı ve 2015 yılında Sipahioğlu Gebze’den ayrılırken onunla beraber ayrıldığı öğrenildi.

Kaan Kızıl