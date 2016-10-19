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Deniz Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Orhan Sipahioğlu’nun şoförü gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) deniz kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen ve geçtiğimiz günlerde tutuklanan Orhan Sipahioğlu’nun şoförü Gebze İlçe Emniyetine bağlı ekipler tarafından İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gözaltına alındı.

Deniz Kuvvetleri imamı olduğu iddia edilen Orhan Sipahioğlunun şoförü gözaltına alındı

19 Ekim 2016 20:00

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanan ve Deniz Kuvvetleri İmamı olduğu ileri sürülen Orhan Sipahioğlu’nun şoförü Oğuz Ç. Gebze İlçe Emniyetine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Gebze Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sıddık Ilgar’ın talimatı ile bugün yapılan operasyonla İstanbul’un Kağıthane ilçesinde bulunan evinde yakalanarak Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Gözaltına alınan şahsın, 2011 yılında Gebze’de çalıştığı dönemde Orhan Sipahioğlu’nun makam şoförlüğünü yaptığı ve 2015 yılında Sipahioğlu Gebze’den ayrılırken onunla beraber ayrıldığı öğrenildi. 

Kaan Kızıl

Etiketler: Deniz Kuvvetleri İmamı, Orhan Sipahioğlu, şoförü gözaltına alındı


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