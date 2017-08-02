Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanan Koramiral Adnan Özbal kimdir?

Koramiral Adnan Özbal'ın özgeçmişi şöyle:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Koramiral Adnan Özbal, 1958 yılında İstanbul'da doğdu. 1976 yılında Deniz Harp Okulu'na giren Özbal, 1980 yılında Teğmen olarak mezun oldu.

Adnan Özbal, 1980-1981 yılları arasında TCG İSTANBUL, 1981-1983 yılları arasında TCG M.F.ÇAKMAK muhriplerinde Harekat Elektronik Subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1989 yılında Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayan Özbal, 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Hrk. Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Bşk.lığı proje subaylığı görevlerinde bulunmuştur. 1995-1996 yıllarında TCG RÜZGAR Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli/İTALYA'da STRIKFORSOUTH Karargahında Tatbikat Proje Subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2'nci Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, 2008 yılında Tuğamiralliğe terfi etmiştir. 2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 2011 yılında Persenol Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevini ifa eden Adnan ÖZBAL 2012 yılında Tümamiralliğe terfi ederek Deniz Harp Okulu Komutanlığına atanmıştır.

Özbal daha sonra Koramiral rütbesine terfi ederek, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olarak görevlendirildi. Son olarak Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı olarak görev yapan Koramiral Adnan Özbal, YAŞ kararıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi."