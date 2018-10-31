Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ ile bağlantısı olan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DENİZ KUVVETLERİ Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü BÜFE telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 ALBAY, 3 YARBAY, 2 BİNBAŞI, 7 YÜZBAŞI, 5 ÜSTEĞMEN, 3 TEĞMEN, 6 ASTSUBAY olmak üzere TOPLAM 30 şüpheli hakkında 31.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DENİZ KUVVETLERİ Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü BÜFE telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 4 ALBAY, 3 YARBAY, 2 BİNBAŞI, 7 YÜZBAŞI, 5 ÜSTEĞMEN, 3 TEĞMEN, 6 ASTSUBAY olmak üzere TOPLAM 30 şüpheli hakkında 31.10.2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan şüphelilerin 12 si AKTİF GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet



Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.