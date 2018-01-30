Deniz Naki'ye tarihi ceza!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de başlattığı operasyon hakkında terör örgütü YPG için destek videosu yayınlayan Deniz Naki'ye PFDK'dan şok bir ceza geldi. Amed Sportif Faaliyetler futbolcusu Naki, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle 3 yıl 6 ay hak mahrumiyeti ve 273 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kurallar gereği üç yılı aşan cezalar da sürekli hak mahrumiyetine dönüştüğü için Naki'nin Türkiye'deki futbol hayatı sona erdi.

TFF'nin resmi sitesinden PFDK kararına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Amed Sportif Faaliyetler Kulübü sporcusu Deniz Naki'nin, ayrımcılık ve ideolojik propaganda nedeniyle FDT'nin 42/1-a, 35/4. ve 4/2. maddeleri uyarınca 3 YIL 6 ay müsabakalardan men cezası ve 273 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'nin 95/1. maddesi uyarınca sürekli hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."