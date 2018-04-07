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Deniz otobüsünde nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerinin şehre gelen bütün yollarını kıskaç altına aldı. Bursa Narkotik polisi bir ilke imza atarak İstanbul’dan Bursa’ya gelen deniz otobüslerinde arama yaptı. Aramalara narkotik köpeği Rona’da katıldı.

Deniz otobüsünde nefes kesen uyuşturucu operasyonu

07 Nisan 2018 11:10

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, zehir tacirlerinin deniz yolunda da rahat vermedi. Narkotik polisi İstanbul’dan gelen 2 deniz otobüsünde narkotik köpeği Rona ile birlikte arama yaptı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın göreve gelmesi ile birlikte ivme kazanan uyuşturucuyla mücadelede daha önce Türkiye’de hiç yapılmamış uygulamalar yapılmaya başlandı. Havaalanından sonra şimdilerde de zehir tacirlerinin deniz yollarını denetleyen ekipler, şehre uyuşturucu madde sokulmaması için üstün çaba harcıyor. Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, son 2 aydır belli aralıklarla Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki deniz otobüsü seferlerinde arama yapmaya başladı.

Güzelyalı ve Mudanya merkezde iki deniz otobüsünde arama yapan ekipler şüpheli gördükleri vatandaşların üstlerini ve arabalarını aradı. Aramalara katılan narkotik köpeği Rona, vatandaşların bavullarına ve arabalarına baktı. Uygulamaya çok sayıda narkotik polisinin yanı sıra motorlu polisler de katıldı. Herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmazken yetkililer denetimlerin devam edeceğini ve Bursa’da uyuşturucu ticaretini en aza indirmek için bütün imkanların kullanılacağını belirtti.  

Derya Evren-Serkan Akkuş

 

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