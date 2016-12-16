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Deniz otobüsünde yangın

Sirkeci'de BUDO'ya ait deniz otobüsünün kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Kıyı emniyeti yangın söndürme gemilerinin denizde müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı.

Deniz otobüsünde yangın

16 Aralık 2016 11:43
Deniz otobüsünde yangın - Tıkla İzle

BUDO'ya ait bir deniz otobüsü, Bursa-Sirkeci seferini yaparken bir anda yanmaya başladı. İçinde 135 yolcunun olduğu deniz otobüsü iskeleye yanaşmak üzereyken kazan dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu esnada kıyı emniyetinin yangın söndürme gemileri deniz otobüsüne yanaşarak söndürme çalışması başlattı. Yangın söndürme gemileri tarafından denizden yapılan müdahale sonucu yangının büyümesi engellenirken deniz otobüsü iskeleye yanaştı.
Deniz otobüsünün iskeleye yanaşmasının ardından söndürme çalışmaları karadan ve denizden devam etti. Bu esnada deniz otobüsünde bulunan 135 yolcu itfaiye ekipleri tarafından tahliye dildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, deniz otobüsünde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Yangının neden çıktığı henüz belirlenemedi.

Murat Horoz
 

Etiketler: Budo, deniz otobüsü, yangın


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