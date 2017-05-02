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Deniz Seki 5 Haziran'da tahliye olacak

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, 5 Haziran 2017'de tahliye olacak. Seki, cezaevine girmeden önce son konserini Edirne'de vermişti.

Deniz Seki 5 Haziranda tahliye olacak

02 Mayıs 2017 11:09

Hayranlarını özlediğini her fırsatta dile getiren Seki, 5 Haziran 2017 Pazartesi günü sabah saat 09.00’da Bakırköy Cezaevinden tahliye olacak. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 6 Kasım 2014 tarihinde cezaevine giren Deniz Seki, son konserini 27 Mart 2017 tarihinde Edirne’de vermişti. Saraçlara Caddesi’nde 'Suya Hapsettim' şarkısı ile sahneye çıkan Seki, ardından Halil Sezai'nin 'İsyan' şarkısını söyleyerek konsere çok yakışacağını dile getirmişti.

Seki, konser sonunda ‘selfie’ yaparak sosyal paylaşım sitesinde hayranlarıyla son kez mutluluğunu paylaşmıştı. 

Ergin Yıldız

Etiketler: deniz seki, tahliye


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