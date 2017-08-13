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Deniz Seki Girne’de konser verdi

Ünlü şarkıcı Deniz Seki Kıbrıs’ın Girne kentinde sahne aldı.

Deniz Seki Girnede konser verdi

13 Ağustos 2017 00:02

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, Girne’de sevenleriyle buluşmak için bir araya geldi. Kıbrıs’ın Girne kentinde sahne alan ünlü şarkıcı Deniz Seki konser öncesi önce basın mensuplarının sorunlarını cevapladı. Seki, Girne’de gezerken yılların sokak sanatçısı Mehmet Acar ile yaptığı düetten bahsederek, "Mehmet Acar çok tatlı bir bey belli ki yılların sanatçısı vermiş müziğe, oturmuş orada kendi kendine kurmuş setupbını hemen yanına gidip ona eşlik etmek istedim. O da çok duygulandı bende çok duygulandım. ’Bir teselli ver’ Orhan babanın parçasını söyledik. Özgürüm de çekmiş bir baktım instagrama koymuş acayip ilgi görmüş, çok mutlu oldum. Çok güzel böyle insanlara dokunmak kalplere dokunmak müzik her yerde müzik" dedi.

Seki, sahnede coşkulu parçaları ile misafirlere eğlenceli saatler yaşatarak geceye renk kattı.

Emir Abdurrahman Bulut 

Etiketler: deniz seki, girne


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